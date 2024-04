LIVE – Berrettini-Sonego, quarti di finale Atp Marrakech 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Berrettini-Sonego, incontro valevole per i quarti di finale del torneo ATP 250 di Marrakech 2024 (terra rossa). Il romano, dopo aver disposto in scioltezza del kazako Alexander Shevchenko, ha lottato quasi due ore e mezza per avere la meglio sul forte spagnolo Jaume Munar. Il torinese, invece, dopo aver usufruito di un bye all’esordio in qualità di quarta forza del tabellone, ha sudato le proverbiali sette camicie per sconfiggere in rimonta l’indiano Sumit Nagal. Tra i due giocatori si tratta del quarto confronto diretto a livello di circuito maggiore. I primi tre si sono disputati sull’erba, con Berrettini in vantaggio per 2-1. Secondo le quote dei bookmakers, nonostante sia in gara grazie al ranking protetto dopo il lungo periodo ai box per via dei problemi fisici, sarà il tennista capitolino a partire leggermente favorito. In palio per il vincitore di questo derby azzurro c’è la semifinale contro uno tra l’australiano Aleksandar Vukic oppure l’argentino Mariano Navone, settima testa di serie della manifestazione. Sportface.it seguirà il quarto di finale tra Berrettini e Sonego, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come terzo e penultimo incontro di giornata dalle ore 13:00 italiane (le 11:00 locali) sul Center Court, al termine dell’altro quarto di finale tra il veterano azzurro Fabio Fognini ed il russo Pavel Kotov .

