Mesut Ozil tifoso della Juventus: “Il mio amore italiano. L’unico club che manca nella mia carriera”

La Juventus ha un tifoso a sorpresa. Si tratta di Mesut Ozil che con un tweet, in cui ha ripercorso brevemente la sua carriera, rivela quello che è il suo unico rimpianto: non aver giocato con la maglia bianconera. L’ex fantasista dell’Arsenal, apparso con un fisico nettamente più possente ad un anno dal ritiro, ha scritto di essere “orgoglioso della mia carriera e di tutti i fantastici club per cui ho avuto il privilegio di giocare. Ne mancava solo uno: il mio amore italiano, la Juventus”, scrive citando poi la strofa dell’inno bianconero: “Storia di un grande amore”. Il tutto con la maglia bianconera addosso, con tanto di numero 10. Un rimpianto per Ozil. E sicuramente per tutti i tifosi bianconeri.

Proud of my career and all the amazing clubs I've had the privilege to play for – only one club that was missing: My Italian love @juventusfc 🖤🤍 – 🎶 Juve, storia di un grande amore 🎶😁 #M10 #ForzaJuve 🇮🇹@s04 💙 | @werderbremen 💚 | @realmadrid 🤍 | @Arsenal ❤️ | @Fenerbahce… pic.twitter.com/SXtx8u78Z2

— Mesut Özil (@M10) April 5, 2024