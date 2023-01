LIVE – Berrettini-Murray, primo turno Australian Open 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Berrettini-Murray, incontro valido per il primo turno degli Australian Open 2023. Va in scena il quinto capitolo della loro rivalità. L’azzurro è in vantaggio per 3-1 nei confronti dello scozzese, che in carriera può vantare ben cinque finali al Melbourne Park. Il romano partirà con i favori del pronostico. Sarà determinante, tuttavia, non abbassare la guardia contro l’ex numero uno del mondo, avversario sempre pericolosissimo a livello Slam per via della straordinaria esperienza e lucidità tattica. Berrettini è reduce dalla finale di United Cup con l’Italia.

Qui ha messo in mostra un ottimo livello di tennis dimostrando di aver superato i problemi al piede sinistro che lo hanno pesantemente limitato nel finale della scorsa stagione. Murray, invece, ha partecipato al torneo di Adelaide 1 perdendo all’esordio contro il futuro finalista, lo statunitense Sebastian Korda. Per chi vince tra Berrettini ed il britannico ci sarebbe un secondo turno molto insidioso contro uno tra il padrone di casa Thanasi Kokkinakis oppure l’altro italiano Fabio Fognini. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale relativi all’incontro in questione. Berrettini e Murray sono pianificati come terzo match di giornata sulla Rod Laver Arena dalle ore 01:00 italiane (le 11:00 locali).

COME SEGUIRLA IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

BERRETTINI-MURRAY (primo turno Australian Open 2023)