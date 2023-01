LIVE – Milan-Inter, Pioli in conferenza stampa (DIRETTA)

Il Milan, reduce da un momento complicato con l’eliminazione dalla Coppa Italia e i pareggi con Roma e Lecce, ha bisogno di resettare per andare a caccia del primo trofeo stagionale. I campioni d’Italia, infatti, nel palcoscenico di Riyad, affrontano i cugini dell’Inter, vincitori della scorsa Coppa Italia, nel match valevole per la finale della Supercoppa Italiana 2023. Nella giornata odierna, martedì 17 gennaio, il tecnico rossonero Stefano Pioli, parlerà in conferenza stampa per presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti.

