LIVE – Berrettini-Carballes Baena, finale Atp Marrakech 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Berrettini-Carballes Baena, incontro valevole per la finale del torneo ATP 250 di Marrakech 2024 (terra rossa). Il romano, già sicuro di fare rientro nella top cento a partire dalla prossima settimana, è reduce dalla lotta di quasi tre ore per avere la meglio nei confronti dell’argentino Mariano Navone. Dall’altra parte trova lo spagnolo, che su questi campi ha trionfato nella passata edizione. Berrettini guida per 2-1 il bilancio dei precedenti e partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. In palio per lui c’è l’ottavo titolo della carriera sul circuito maggiore, quello che sarebbe il suo primo dal giugno del 2022, quando riuscì a prendersi il successo sull’erba del Queen’s. Sportface.it seguirà l’ultimo atto tra Berrettini e Carballes Baena, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come primo ed unico incontro di giornata sul Center Court, con inizio fissato a partire dalle ore 16.00 italiane (le 14.00 locali).

