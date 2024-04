Berrettini-Carballes Baena oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Atp Marrakech 2024

Matteo Berrettini se la vedrà contro Roberto Carballes Baena nella finale dell’ATP 250 di Marrakech 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa della città marocchina. Prosegue nel migliore dei modi il rientro alle competizioni del tennista romano: dopo la finale nel ricco challenger di Phoenix, al terzo torneo l’ex numero sei del ranking mondiale è già in una finale del circuito maggiore. La tredicesima in carriera per Matteo, che ci arriva dopo tante battaglie nel corso di questa settimana: di fronte avrà un Carballes Baena sempre ostico da affrontare, soprattutto se non si è al 100%. Resta però favorito Berrettini, che è avanti 2-1 nei precedenti.

