LIVE – Azarenka-Rybakina 6-7(4) 3-6, semifinale Australian Open 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Azarenka-Rybakina, incontro valido per la prima semifinale femminile degli Australian Open 2023. La bielorussa è in grande spolvero, come dimostra il successo in due set ai quarti di finale contro la statunitense Jessica Pegula, numero tre del ranking mondiale. Adesso per lei c’è la russa naturalizzata kazaka, che nel turno precedente ha lasciato le briciole alla lettone Jelena Ostapenko. L’unico precedente ha sorriso alla campionessa in carica di Wimbledon, che nella scorsa stagione ha sconfitto Azarenka nel terzo turno del torneo di Indian Wells. Il match si prospetta molto equilibrato e combattuto.

Legittimo, tuttavia, dare leggermente favorita Azarenka, che da queste parti ha già trionfato ben due volte tra il 2012 ed il 2013. Rybakina, però, ha dimostrato solamente qualche mese fa di non risentire della pressione anche in palcoscenici di enorme prestigio. La vincitrice affronterebbe nella finalissima una tra la bielorussa Aryna Sabalenka oppure la sorpresa polacca Magda Linette, protagoniste della seconda semifinale. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale non prima delle ore 09:30 italiane (le 19:30 locali). Azarenka e Rybakina apriranno il programma della sessione serale sulla Rod Laver Arena. Dopo di loro la seconda semifinale del tabellone femminile tra le sopracitate Sabalenka e Linette.

AZARENKA-RYBAKINA 6-7(4) 3-6

LA CRONACA

GAME, SET & MATCH RYBAKINA 7-6(4) 6-3

SECONDO SET – E arriva la vittoria per Rybakina dopo un rovescio in rete di Azarenka.

SECONDO SET – Doppio fallo e ci sono tre match point: 0-40

SECONDO SET – Entra bene in risposta la kazaka: 0-30

SECONDO SET – BREAK AZARENKA! Risposta coraggiosa di Azarenka, che recupera un break: 3-5

SECONDO SET – Trema un po’ la kazaka, doppio fallo e 15-40

SECONDO SET – BREAK RYBAKINA! La kazaka servirà per il match: 2-5

SECONDO SET – Questa volta il dritto è vincente: 30-40

SECONDO SET – Brutto errore con il dritto della kazaka dopo il doppio fallo della Azarenka: 30-30

SECONDO SET – Rybakina brava a non pensare a quel dritto sbagliato lo scorso game. Tiene facilmente: 2-4

SECONDO SET – Azarenka si salva da una situazione semi disperata e resta in scia: 2-3

SECONDO SET – E Rybakina sbaglia un dritto a campo aperto molto facile: 40-40

SECONDO SET – Due palle break che rischiano di compromettere definitivamente il match: 15-40

SECONDO SET – Ace della kazaka, che recupera da 15-30 e consolida il break: 1-3

SECONDO SET – BREAK RYBAKINA! Altra risposta profonda e break: 1-2

SECONDO SET – E ora sono tre le palle break per Rybakina, aggressiva in risposta: 0-40

SECONDO SET – Tre aces nel game per Rybakina: 1-1

SECONDO SET – Tiene la battuta Azarenka: 1-0

SECONDO SET – Ancora bene in difesa la bielorussa, che passa con il dritto incrociato: 40-40

SECONDO SET – Subito una palla break per Rybakina: 30-40

PRIMO SET RYBAKINA 7-6(4)

PRIMO SET (TIE-BREAK) – Risposta violenta e profonda di Rybakina, sbaglia Azarenka: 6-6 (4-6)

PRIMO SET (TIE-BREAK) – E la bielorussa recupera entrambe i mini-break: 6-6 (4-5)

PRIMO SET (TIE-BREAK) – Prima di servizio un po’ leggerina e Azarenka entra: 6-6 (3-5)

PRIMO SET (TIE-BREAK) – E vola via anche il rovescio di Azarenka: 6-6 (2-5)

PRIMO SET (TIE-BREAK) – Doppio fallo sanguinoso di Azarenka: 6-6 (2-4)

PRIMO SET (TIE-BREAK) – Recupera il mini-break la bielorussa: 6-6 (2-3)

PRIMO SET (TIE-BREAK) – Si difende bene Azarenka e Rybakina mette in rete il rovescio: 6-6 (1-2)

PRIMO SET (TIE-BREAK) – Mini-break in favore della kazaka: 6-6 (0-2)

PRIMO SET (TIE-BREAK) – Parte bene Rybakina: 6-6 (0-1)

PRIMO SET – Azarenka tiene a zero e il set si deciderà al tie-break: 6-6

PRIMO SET – E Rybakina risale alla grande e con cinque punti di fila vince il game: 5-6

PRIMO SET – Tre punti di fila per Rybakina: 40-40

PRIMO SET – Doppio fallo e tre palle break: 0-40

PRIMO SET – E Azarenka da giocatrice esperta prova ad approfittare del momento: 0-30

PRIMO SET – Un po’ troppo fallosa in questa fase la kazaka: 5-5

PRIMO SET – BREAK AZARENKA! Ancora costretta giocare la seconda, Rybakina sbaglia poi il rovescio: 4-5

PRIMO SET – Ben annullata la palla break: 40-40

PRIMO SET – Rybakina fatica a trovare la prima di servizio, Azarenka ne approfitta: 40-Ad

PRIMO SET – Rybakina non chiude la volée e Azarenka passa con il dritto in corsa: 40-40

PRIMO SET – Tre punti di fila magistrali da parte di Rybakina dallo 0-30 al 40-30: set point

PRIMO SET – BREAK RYBAKINA! Dritto in rete dell’Azarenka: 3-5

PRIMO SET – Prodezza in allungo con il rovescio della kazaka, che torna a palla break: 40-Ad

PRIMO SET – Annullate entrambe con due dritti vincenti: 40-40

PRIMO SET – Rybakina continua a fare i buchi sul campo, comanda con il rovescio ed ha due palle break: 15-40

PRIMO SET – Rybakina torna ad essere una macchina alla battuta: 3-4

PRIMO SET – BREAK RYBAKINA! La kazaka entra di prepotenza sulla seconda di servizio dell’avversaria: 3-3

PRIMO SET – Trova la riga Rybakina, subito una palla del contro-break: 30-40

PRIMO SET – BREAK AZARENKA! Chiude a rete la bielorussa: 3-2

PRIMO SET – Azarenka riesce ad impattare bene la risposta e si procura la prima palla break: 30-40

PRIMO SET – Con un servizio vincente anche la bielorussa tiene il servizio: 2-2

PRIMO SET – Ancora solida la kazaka al servizio: 1-2

PRIMO SET – Azarenka tiene ai vantaggi, senza dover annullare palle break: 1-1

PRIMO SET – Rybakina inizia con un doppio fallo, poi però torna a macinare punti con il servizio come ci ha abituato nel corso del torneo: 0-1

09:45 – Si inizia con Rybakina al servizio.

09:35 – Azarenka e Rybakina sono in campo per il riscaldamento.

09:30 – Un caloroso buongiorno a tutti i lettori di Sportface. Inizia la mattinata dedicata alle semifinali femminili degli Australian Open.