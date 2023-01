Golf, PGA Tour: Rahm a rischio eliminazione dopo primo round “Farmers Insurance Open”

Non inizia nel migliore dei modi il primo round del “Farmers Insurance Open”, torneo del PGA Tour, per Jon Rahm, nuovo numero 3 del ranking. Il golfista spagnolo, reduce da un successo solamente pochi giorni fa, ha sempre superato il taglio nelle ultime 21 gare giocate sul circuito ma a San Diego rischia l’eliminazione. Tre birdie, due bogey e un doppio bogey per il basco, chiamato ora alla reazione. Nella bassa California a comandare dopo il primo giro ci sono gli americani Sam Ryder e Brent Grant, oltre all’inglese Aaron Rai.