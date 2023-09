Vuelta 2023, Dainese: “Gran volata, bello vincere sia qui che al Giro”

“Abbiamo commesso degli errori nei primi sprint di questa Vuelta, oggi è stato tutto perfetto, un paio di nostri ragazzi sono caduti, ma dopo quel momento mi sono trovato nella posizione perfetta, dove volevo essere. Ganna è partito abbastanza presto, ho aspettato il mio momento”. Lo ha detto Alberto Dainese dopo la vittoria della diciannovesima tappa della Vuelta 2023: “È stato davvero bello vincere sia alla Vuelta che al Giro, volevo chiudere nella maniera giusta anche per salutare al meglio la DSM. Ho fatto una gran volata, ho cercato di non farmi chiudere, ho aspettato gli ultimi momenti per uscire negli ultimi 100 metri”.