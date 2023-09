Vuelta 2023, le pagelle della diciannovesima tappa: lampo di Dainese, Ganna ci prova ancora

Le pagelle della diciannovesima tappa della Vuelta 2023, la La Baneza – Iscar di 177 km, in cui il corridore italiano del Team DSM-Firmenich, Alberto Dainese, ha conquistato il successo bruciando nella volata finale il connazionale Filippo Ganna della Ineos Grenadiers. Terzo posto per l’olandese della EF Education Easy-Post, Marijn Van Den Berg, che spezza la possibilità di una tripletta tutta italiana con Davide Cimolai della Cofidis, che ad ogni modo ottiene un’ottima quarta posizione. Una grande giornata, dunque, per i colori azzurri che tornano finalmente a splendere in Spagna con una bella doppietta.

ALBERTO DAINESE 10

Il corridore del Team DSM-Firmenich, dopo averci provato in diverse tappe, riesce finalmente a conquistare un meritato successo nella corsa spagnola battendo il suo connazionale che, seppur sia di altissimo livello, non è un velocista come lui. La caduta di Kaiden Groves ha sicuramente spalancato le porte a Dainese, che però è stato bravissimo nel capitalizzare l’occasione.

FILIPPO GANNA 9

Il corridore della Ineos Grenadiers, dopo la vittoria nella cronometro, ha provato ad imporsi anche nella volata finale e questa non è stata la prima volta. Nonostante non sia uno sprinter, Filippo ha dimostrato di essere in grado di giocare anche su questo terreno e chissà che nei prossimi anni non decida di concentrarsi per affinare anche questa sua caratteristica.

MARIJN VAN DEN BERG 8

L’olandese sbuca all’improvviso, ma non riesce ad inserirsi nella lotta tutta azzurra tra Filippo Ganna e il vincitore Alberto Dainese. Ad ogni modo Van Den Berg ha riposto ancora una volta presente e prima o poi arriverà anche il suo momento di alzare le braccia al cielo.

DAVIDE CIMOLAI 8

Il corridore italiano della Cofidis, contro ogni pronostico, centra una meravigliosa top-5 ottenendo un grande quarto posto. Peccato per il terzo gradino del podio, che gli avrebbe consentito di finalizzare una tripletta tutta tricolore. Cimolai, comunque, ha fatto registrare uno dei suoi migliori risultati in carriera in un grande giro e anche in tutto il suo 2023.

SEPP KUSS E JUMBO VISMA 9

Lo statunitense doveva soltanto amministrare insieme alla sua squadra e lo hanno fatto nel migliore dei modi, evitando qualsiasi rischio che, come avvenuto oggi, anche nel finale può essere sempre dietro l’angolo. A questo punto per Kuss è rimasto soltanto un ultimo scoglio, quello di domani, prima di capire se potrà realmente portare a casa questa Vuelta.