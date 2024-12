La diretta testuale live della sprint femminile 7,5km di Le Grand Bornard, terza tappa della Coppa del Mondo 2024/2025 di biathlon. Dopo i primi due appuntamenti di Kiontolahti e Hochfilzen, le gare si spostano sulle Alpi francesi, dove sono in programma oltre alle due sprint anche l’inseguimento e la mass start. La prova maschile di ieri ha visto la prima vittoria in carriera del norvegese Martin Uldal, successo inaspettato alla vigilia: possibili sorprese anche in campo femminile, anche se Elvira Oeberg e Lou Jeanmonnot sembrano avere qualcosa in più delle avversarie, almeno per quanto dimostrato in questo inizio di stagione.

Da tenere in considerazione però anche la tedesca Franziska Preuss, che conta già una vittoria e un terzo posto questa stagione, e le due francesi Julia Simon e Justine Braisaz-Bouchet, per le quali dipenderà tutto dalla precisione al tiro, data la loro velocità sugli sci. In gara per l’Italia ci sono invece Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Samuela Comola, Michela Carrara e Martina Trabucch. L’appuntamento è per le ore 14.20 di venerdì 20 dicembre, e Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sprint femminile di Le Grand Bornard 2024 per non perdersi davvero alcuna emozione.

