Oleksandr Usyk contro Tyson Fury. Atto secondo. Sabato 21 dicembre l’ucraino difenderà le sue cinture Wba, Wbo e Wbc (non l’Ibf, difesa nel primo match ma rimossa per via della mancata difesa obbligatoria) contro il britannico che lo scorso 19 maggio subì ai punti la prima sconfitta della sua carriera. In quel caso Usyk riunificò i titoli della categoria regina, un’impresa che mancava da 25 anni, ma che non si era mai verificata nell’era delle quattro cinture. Imprevedibile era il primo match e imprevedibile è il secondo: Usyk e Fury si conoscono meglio e si sono preparati nel migliore dei modi. Ma l’andamento del match è un’incognita: Usyk un genio tattico, Fury un gigante ma tutt’altro che lento. Sportface.it ha interpellato alcuni dei migliori pugili italiani per analizzare il match con l’occhio degli addetti ai lavori. L’ex campione del mondo dei pesi supermedi Giovanni De Carolis vota per Usyk, proprio come altre due leggende ex iridate come Francesco Damiani e Patrizio Oliva. L’ucraino è favorito anche secondo Diego Lenzi, Maxim Prodan e Salvatore Cavallaro. Per Ivan Zucco, Armando Casamonica, Alessio Lorusso e Fabio Turchi invece sarà Fury a vincere, ammesso che approcci al match con serietà e concentrazione.

–

In ordine alfabetico

ARMANDO CASAMONICA

PRONOSTICO: VINCE FURY MA…

“Se Fury fa il serio, non fa lo showman e resta concentrato, vince. Se lavora come sa lavorare lui, Usyk non ci arriverà mai. Ma deve fare il serio…nel primo incontro non l’ha fatto: Fury ha preso quel cazzotto sul naso ed è finito. Penso che il match si chiuderà ai punti”

SALVATORE CAVALLARO

PRONOSTICO: VINCE USYK

“Vince Usyk. Secondo me tecnicamente e atleticamente è molto superiore. Non so se può vincere prima del limite perché Fury è un pugile con molta esperienza, ma sono sicuro che sarà l’ucraino a vincere”

FRANCESCO DAMIANI

PRONOSTICO: VINCE USYK

“Tecnicamente Usyk è molto più bravo di Fury. Lo conosciamo, ha vinto le Olimpiadi. L’unica cosa che potrebbe contrastare la sua qualità è la fisicità di Fury che è un vero peso massimo. L’ucraino viene dai mediomassimi, poi ha fatto i massimi leggeri. Credo che Usyk sia leggermente favorito. Un 60%-40%”

GIOVANNI DE CAROLIS

PRONOSTICO: VINCE USYK

“Questa volta Usyk è persino avvantaggiato rispetto al primo incontro che vedeva Fury favorito. Semplicemente perché, come si dice in gergo, gli ha preso le misure. Ho visto Usyk all’opera durante lo sparring ed è un genio dal punto di vista tattico. Secondo me avrà ancora più facilità nel riuscire a rientrare in un Fury che probabilmente partirà più preoccupato, specialmente nella prima parte. Questa cosa porterà un vantaggio e non di poco al pugile ucraino. Sono un grande estimatore di Usyk quindi faccio il tifo per lui”

DIEGO LENZI

PRONOSTICO: VINCE USYK

“Penso che vincerà nettamente Usyk. Abbiamo già visto che nei secondi match, come contro Joshua, ha dimostrato di essere ancora più forte che nel primo incontro. Vincerà ancora più nettamente, anche se la boxe è bella perché può succedere di tutto. Secondo me può vincere anche prima del limite, verso l’ottava e la nona ripresa può chiuderla. Lui ha una condizione fisica fuori dal normale”

ALESSIO LORUSSO

PRONOSTICO: VINCE FURY

“Penso che questa volta sarà Fury ad aggiudicarsi il match ai punti. Lo dico per una questione di peso e fisico, nonostante Usyk sia in formissima, ma anche perché secondo me lo ha studiato meglio di prima. Tiferò comunque Usyk perché lo stimo moltissimo”

PATRIZIO OLIVA

PRONOSTICO: VINCE USYK

“Per me Usyk è più pugile, Fury è un energumeno, ma chi sa fare la boxe e ha intelligenza tattica è l’ucraino. L’abbiamo visto nel primo match, non solo lo ha surclassato, ma lo ha anche messo giù. Penso che rivincerà Usyk”

MAXIM PRODAN

PRONOSTICO: VINCE USYK

“Tifo per Usyk ovviamente perché è mio connazionale, ha investito tanto in Ucraina a sostegno delle persone in difficoltà durante la guerra. Penso che vincerà Usyk e lo farà in modo ancora più netto. Può vincere anche per ko, è molto intelligente. Non si sa mai con Fury, perché è un gigante e potrebbe essersi allenato bene. Ma Usyk è superiore”

Embed from Getty Images

FABIO TURCHI

PRONOSTICO: VINCE FURY

“Penso che Fury sia concentrato e determinato a riprendersi le cinture e lo vedo vincente prima del limite. Penso che anche nel primo match nella prima parte Fury era nettamente in vantaggio, poi credo che abbia perso concentrazione e che si sentisse col match in mano. E mentalmente Usyk è fortissimo, non bisogna mai lasciargli nessun tipo di spazio e al nono round ha trovato quel gancio sinistro che ha cambiato il match e poi di lì è riuscito a costruire di misura la vittoria. Sulla base di questa esperienza un campione come Fury credo ci abbia lavorato sopra e salirà sul ring con un altro atteggiamento per la rivincita”

IVAN ZUCCO

PRONOSTICO: VINCE FURY MA…

“Secondo me, se non farà come nel primo match, cioè abbassare la guardia e la concentrazione quando ha capito di avere il match in pugno, vincerà Fury. Io tifo per Usyk e mi piace molto di più la sua boxe. Però a parer mio c’è troppa differenza di stazza tra i due”.