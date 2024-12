Trionfo in casa per Justine Braisaz-Bouchet, che si aggiudica la sprint di Annecy Le Grand Bornand, terza tappa della Coppa del Mondo 2024/2025 di biathlon. In un bellissimo testa a testa con Franziska Preuss, fin qui assoluta protagonista di questo avvio di stagione, l’atleta transalpina riesce a prevalere di quasi un secondo e mezzo sulla rivale, facendo andare in visibilio il pubblico presente sul traguardo. Primo successo e primo podio stagionale per la 28enne di Albertville, che commette un errore nel poligono in piedi ma è rapidissima sugli sci come Anamarija Lampič, che riesce addirittura a salire sul terzo gradino del podio nonostante il doppio errore nella seconda sessione di tiro. Due mezze sorprese chudono la top-5, con l’ucraina Dzhima in quarta posizione seguita dalla tedesca Grotian. Sesta Voigt, poi Julia Simon, Zuk e in decima posizione la svedese Magnusson. Ancora una prestazione incolore da parte di Elvira Oeberg, molto fallosa al tiro con ben quattro errori complessivi che non le hanno permesso neanche di trovare un piazzamento nella top-30 di quest’oggi.

LA GARA DELLE AZZURRE

Per la nona piazza bisogna entrare più nel dettaglio, perché è andata a una meravigliosa Hannah Auchentaller. La 23enne azzurra, oro iridata nella staffetta di Oberhof 2023, prosegue nel suo ottimo avvio di stagione e chiude un’altra gara senza errori, giungendo al traguardo con 44″ di ritardo dalla vincitrice odierna. Decisamente positiva anche la prova di Samuela Comola, anche lei perfetta al tiro e in grado di piazzarsi in top-20 in 17esima piazza. Per Dorothea Wierer proseguono le difficoltà nei poligoni in piedi: oggi altri due errori che le sono costati cari, portandola ad ottenere non meglio della 20esima posizione. Ma in generale è stata una gara soddisfacente per il team azzurro, dato c’è da segnalare la 26esima posizione di una splendida Martina Trabucchi, che era solamente alla sua seconda gara di Coppa del Mondo. Più nelle retrovie, invece, Michela Carrara, protagonista di ben cinque errori al tiro.

ORDINE DI ARRIVO

J. Braisaz-Bouchet (FRA) 21.19.2 F. Preuss (GER) +1.4 A. Lampic (SLO) +13.7 Y. Dzhima (UKR) +19.1 S. Grotian (GER) +20.1 V. Voigt (GER) +22.8 J. Simon (FRA) +37.5 K. Zuk (POL) +37.9 H. Auchentaller (ITA) +44.4 A. Magnusson (SWE) +45.7 17. S. Comola (ITA) +57.6

20. D. Wierer (ITA) +1:03.0

27. M. Trabucchi (ITA) +1:18.9

61. M. Carrara (ITA) +2:31.9

CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO

Franziska Preuss mantiene ovviamente il primato nella generale, anzi lo incrementa su Lou Jeanmonnot, ora distante ben 98 punti. Pochi, i punti ottenuti da Elvira Oeberg, che però rimane in terza posizione davanti a Voigt e Davidova. Entra in top-10 dopo il successo di oggi Justine Braisaz, mentre Dorothea Wierer da 14esima guadagna due posizioni ed si avvicina alle prime dieci. Primi punti, come detto, per la bravissima Martina Trabucchi, mentre la seconda azzurra in classifica diventa Auchentaller.

Franziska Preuss (GER) 400 Lou Jeanmonnot (FRA) 302 Elvira Oeberg (SWE) 292 Vanessa Voigt (GER) 242 Marketa Davidova (CZE) 223 Justine Braisaz-Bouchet (FRA) 223 Suvi Minkkinen (FIN) 217 Ella Halvarsson (SWE) 207 Julia Simon (FRA) 195 Karoline Offigstad Knotten (NOR) 171

12. Dorothea Wierer (ITA) 151

24. Hannah Auchentaller (ITA) 91

26. Samuela Comola (ITA) 89

40. Michela Carrara (ITA) 38

60. Martina Trabucchi (ITA) 14

PROGRAMMA ANNECY LE GRAND BORNAND

Sabato 21 dicembre – Ore 12:30 Inseguimento M; 14:45 Inseguimento F.

Domenica 22 dicembre – Ore 12:30 Mass Start M; 14:45 Mass Start F.