LIVE – Snowboardcross, Coppa del Mondo Cortina D’Ampezzo (DIRETTA)

La diretta testuale della gara di snowboardcross a Cortina d’Ampezzo, tappa valida per la Coppa del Mondo 2022/2023. Appuntamento importante per Michela Moioli, campionessa olimpica di PyeongChang, che torna davanti al suo pubblico dopo un lungo stop causa infortunio. Appuntamento alle ore 11 con le qualificazioni maschili, alle ore 14 con quelle femminili e alle ore 18.30 per le fasi finali. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

COME VEDERE LA GARA IN TV

