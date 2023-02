Snowboardcross, Coppa del Mondo Cortina D’Ampezzo oggi in tv: orario e streaming

Il programma, gli orari e la diretta tv della gara di snowboardcross a Cortina d’Ampezzo, tappa valida per la Coppa del Mondo 2022/2023. Appuntamento importante per Michela Moioli, campionessa olimpica di PyeongChang, che torna davanti al suo pubblico dopo un lungo stop causa infortunio. Appuntamento oggi, sabato 4 febbraio, alle ore 11 con le qualificazioni maschili, alle ore 14 con quelle femminili e alle ore 18.30 per le fasi finali.

SEGUI IL LIVE DELLA GARA