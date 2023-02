Mondiale per club 2023: vittoria nel finale per l’Al Ahly contro i Seattle Sounders, mercoledì la sfida al Real Madrid

Vittoria arrivata nel finale per l’Al Ahly nei quarti di finale del Mondiale per club 2023 contro il Seattle Sounders. Gli egiziani hanno infatti sconfitto per 0-1 gli statunitensi. Il gol decisivo arriva soltanto al minuto 88′, con il tiro di destro da fuori area indirizzata nell’angolino basso di Mohamed Afsha. Basta questo per passare il turno. Egiziani che quindi affronteranno il Real Madrid, il prossimo mercoledì 8 febbraio alle ore 20:00.