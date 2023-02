Snowboardcross, Coppa del Mondo Cortina D’Ampezzo: Sommariva chiude quinto, Moioli ottava

La gara di snowboardcross a Cortina d’Ampezzo, tappa valida per la Coppa del Mondo 2022/2023, incorona Charlotte Bankes e Merlin Surget. Nel femminile, la britannica domina la finale e sale sul gradino più alto del podio. Battuta la statunitense Faye Gulini, seconda. Completa il podio la francese Trespeuch davanti alla connazionale Petit Lenoir. Nel maschile, invece, la Big Final è più equilibrata e vede trionfare l’atleta francese, davanti all’americano Vedder e al connazionale Le Ble Jaques. Niente podio per l’olandese Blois De, che commette un errore proprio quando era al comando e finisce contro le recinzioni.

RIVIVI IL LIVE DELLA GARA

Giornata agrodolce per gli azzurri, che non riescono a centrare la Big Final ma popolano comunque la Small Final. Tra le donne, la campionessa olimpica di PyeongChang, Michela Moioli, torna davanti al suo pubblico dopo un lungo stop causa infortunio e chiude tra le prime 8. L’atleta di Alzano lombardo purtroppo commette un errore e non riesce a giocarsi le sue carte nel finale, chiudendo quarta nella run e ottava complessivamente. Eliminata ai quarti invece Francesca Gallina.

Tra gli uomini, invece, Lorenzo Sommariva domina la Small Final e centra il quinto posto a Cortina. Non riesce la doppietta all’Italia dato che Omar Visintin chiude alle spalle dell’americano Chollet, concludendo terzo nella heat e settimo complessivamente. Out agli ottavi, infine, Michele Godino e Filippo Ferrari. Particolare apprensione per quest’ultimo, vittima di uno scontro in aria con il tedesco Noerl e di una brutta caduta. Soccorso dai sanitari, per lui dovrebbe trattarsi di una brutta botta all’anca.