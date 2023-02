Liverpool, Klopp: “Subito reti in modo assurdo, siamo stati troppo passivi in campo”

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, dopo l’ennesima sconfitta stagionale in Premeir League incassata contro il Wolverhampton, ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di Sky Sport: “L’inizio di partita è stato complicato, avendo subito due reti in un modo assurdo. La squadra ha commesso degli errori, entrambi i gol poteva essere evitati. Siamo stati troppo passivi per quanto riguarda la disposizione in campo. Non abbiamo scuse, non possiamo ottenere risultati simili. Ad un certo punto abbiamo cercato di prendere il controllo, nella ripresa ci sono state delle buone cose ma non siamo riusciti a segnare. Se avessimo giocato sempre così magari la gara sarebbe andata diversamente”.