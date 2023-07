LIVE – Scherma, Mondiali Milano 2023: semifinali e finali fioretto femminile e spada maschile

La diretta scritta delle finali di fioretto femminile e spada maschile a squadre ai Mondiali di scherma in corso al centro congressi Allianz MiCo di Milano. Un’altra giornata a caccia di medaglie per l’Italia, che nel fioretto schiera la corazzata composta da Arianna Errigo, Alice Volpi e Martina Favaretto. Semifinale anche per la spada maschile, con Davide Di Veroli, Federico Vismara e Andrea Santarelli che proveranno a far saltare il banco. Sportface vi racconterà tutto in tempo reale senza farvi perdere nulla.

Segui il LIVE a partire dalle 12:10

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O PREMERE F5

12.49 – 42-25, si avvicina la finale per il dream team azzurro

12.46 – Francesca Palumbo prende il posto di Alice Volpi per la chiusura dal 40-23

12.44 – Errigo avanti 37-21, semifinale sul velluto per ora

12.39 – Volpi chiude sul 30-17, adesso Favaretto chiude la sua semifinale con Miyawaki. Finora tutto secondo i piani azzurri

12.36 – Tocca ad Alice Volpi, che si trova di fronte Azuma

12.35 – Favaretto chiude sul 25-15, abbiamo superato la metà di questa semifinale

12.31 – E’ di nuovo il momento di Favaretto, che affronta Ueno: Italia avanti 21-12

12.28 – Errigo avanti 18-11, l’azzurra è in controllo

12.26 – Torna Errigo, stavolta con Miyawaki

12.25 – Favaretto si ferma sul 14-5, Azuma si è ben difesa rispetto alle compagne

12.19 – Volpi chiude sul 10-2, finora non c’è storia. Martina Favaretto ora chiude il primo giro di assalti contro Azuma

12.17 – Prima stoccata del Giappone, 6-1

12.16 – Primo assalto con immediato 5-0, Errigo alla grande. Adesso Alice Volpi che se la vedrà con Miyawaki

12.15 – Parte bene Errigo, subito 4-0

12.12 – Ci siamo, in pedana la semifinale del fioretto femminile tra Italia e Giappone! Parte Arianna Errigo contro Ueno