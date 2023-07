Wta Losanna 2023, Cocciaretto-Bondar interrotta per pioggia: tutti gli aggiornamenti

Elisabetta Cocciaretto e Anna Bondar devono fermarsi a inizio terzo set, peraltro con la magiara che ha appena conquistato un break in apertura. A inizio terzo parziale e sullo 0-1 per l’ungherese la semifinale del Wta di Losanna 2023 viene interrotta per la pioggia che per la verità si era abbattuta da ormai un’ora sul campo in terra rossa svizzero, ma con lieve intensità. Negli ultimi minuti, invece, temporale più massiccio e l’arbitro rimanda negli spogliatoi le giocatrici.