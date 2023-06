LIVE – Scherma Europei Plovdiv 2023: semifinali e finali fioretto femminile DIRETTA

La diretta scritta delle semifinali e delle finali del fiorette femminile, valevoli per gli Europei di scherma 2023 in corso di svolgimento a Plovdiv, in Bulgaria. La squadra italiana è impegnata nella rassegna continentale in terra bulgara e va a caccia delle prime medaglie. Clamorosa impresa delle azzurre del fioretto che arrivano in massa in semifinale: sono quattro, infatti, le atlete che andranno a giocarsi la medaglia d’oro, ovvero Martina Batini, Alice Volpi, Francesca Palumbo e Martina Favaretto. L’Italia è già sul tetto d’Europa con un podio completamente tricolore, adesso resta solo da capire in che ordine si classificheranno le fiorettiste. Sportface.it seguirà le fase finali in diretta con costanti aggiornamenti in tempo reale.

COME SEGUIRE LE GARE

_______________________________________________________________________________

20.30 – MARTINA BATINI VINCE L’EUROPEO 2023! Favaretto si arrende sul 9-6 ai problemi fisici, per lei è argento!

20.29 – Parata e risposta di Batini, avanti 9-6

20.26 – Batini avanti, ma Favaretto non molla: 6-4

20.22 – Iniziata la finale! 1-1 in avvio

20.20 – Ci siamo, in pedana Favaretto e Batini per la finale che vale l’oro europeo!

19.46 – Semifinale ripresa e MARTINA FAVARETTO IN FINALE! Volpi battuta 15-9 nonostante evidenti problemi fisici dal 13-9. Adesso avrà qualche minuto prima della finale con Batini, prima spazio alla finale maschile ancora tutta italiana

19.44 – Zoppica vistosamente Favaretto! Assalto che non è ancora ripreso

19.42 – Problemi fisici per Favaretto! Probabilmente un crampo, mentre conduceva 13-9! Match ovviamente interrotto, vediamo cosa succede

19.40 – MARTINA BATINI IN FINALE! 15-12 a Francesca Palumbo!

19.40 – Favaretto avanti 13-9 su Volpi

19.39 – Batini pone fine al parziale di Palumbo, 13-11

19.38 – All’attacco Palumbo, che ci crede ancora e insegue 12-9! Punteggio di 12-5 invece tra Favaretto e Volpi

19.36 – Alla prima pausa Favaretto è già 10-3 su Volpi, finale più vicina per lei. Batini conduce 10-5 su Palumbo invece

19.35 – Improvvisamente Favaretto! Poker di stoccate in pochi secondi e Volpi si ritrova sotto 8-3!

19.34 – Scappa via invece Batini, avanti 9-4 su Palumbo

19.34 – Grande attendismo tra Volpi e Favaretto, ancora ferme sul 3-3

19.31 – Anche Favaretto in vantaggio su Volpi, 2-1

19.31 – Reazione di Batini, 3-1 su Palumbo

19.29 – Primi punti per Volpi e Palumbo, ovviamente le azzurre si conosco molto molto bene tra loro

19.29 – Iniziate le semifinali!

19.27 – Ci siamo, scendono in pedana le atlete! Le due semifinali andranno in scena in contemporanea

19.22 – Buonasera ai lettori di Sportface, tutto pronto a Plovdiv per la chiusura di una giornata storica per la scherma italiana! In pedana le semifinali degli Europei di fioretto femminile, Martina Batini sfida Francesca Palumbo e Alice Volpi se la vede con Martina Favaretto! Comunque vada il podio sarà tutto tricolore!