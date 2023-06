Oggi in tv Europei scherma Plovdiv 2023: orari e diretta streaming spada maschile e fioretto femminile

Tutto pronto per la prima giornata degli Europei di scherma 2023, in programma da venerdì 16 a domenica 18 giugno a Plovdiv, in Bulgaria. Grande attesa per l’evento continentale che assegnerà i titoli nelle sei prove individuali che assegneranno punti importanti in chiave qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024, mentre per le prove a squadre bisognerà attendere i Giochi Europei di Cracovia (dove le gare individuali assegneranno solamente i titoli della competizione e non quelli europei). L’Italia scende in pedana con 24 atleti con l’obiettivo di conquistare medaglie importanti e confermarsi tra le nazionali più forti. L’appuntamento è a partire dalle ore 8.00 italiane di venerdì 16 giugno, mentre le fasi finali si svolgeranno dalle 17.30 italiane (un’ora in meno rispetto alla Bulgaria). Le gare saranno visibili in diretta streaming gratuitamente sul canale YouTube FIE, la Federazione continentale, mentre non è nota la copertura televisiva in Italia a causa dell’inserimento in calendario dell’evento all’ultimo minuto. Di seguito, il programma della prima giornata degli Europei di Plovdiv 2023 di scherma con gli orari italiani.

PROGRAMMA VENERDI’ 16 GIUGNO (orari italiani)

08.00 Spada maschile

12.00 Fioretto femminile

17.30 Fasi finali spada maschile e fioretto femminile