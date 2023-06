LIVE – Scherma Europei Plovdiv 2023: semifinali e finali spada maschile con Di Veroli e Vismara DIRETTA

La diretta scritta delle semifinali e delle finali della spada maschile, valevoli per gli Europei di scherma 2023 in corso di svolgimento a Plovdiv, in Bulgaria. La squadra italiana è impegnata nella rassegna continentale in terra bulgara e va a caccia delle prime medaglie. A regalare delle gioie al nostro Paese potrebbero essere Davide Di Veroli e Federico Vismara, che in semifinale si scontreranno rispettivamente contro il tedesco Marko Brinkmann e il polacco Mateusz Antkiewicz. Sportface.it seguirà le fase finali in diretta con costanti aggiornamenti in tempo reale.

20.15 – DAVIDE DI VEROLI CAMPIONE EUROPEO! Nonostante il problema fisico arriva il 15-14 contro Federico Vismara che è argento!

20.14 – Doppia stoccata, si va alla stoccata decisiva!

20.14 – Parità sul 13-13! Che finale

20.14 – Vismara avanti 13-12, Di Veroli zoppica ma ci prova fino all’ultimo

20.10 – Iniziato il secondo periodo, Vismara si porta in vantaggio 10-9

20.07 – Parità sull’8-8, Di Veroli sembra dolorante

20.05 – Subito due stoccate vincenti di Vismara, ma Di Veroli risponde: 6-5

20.05 – Si riprende, Di Veroli almeno ci vuole provare

20.00 – Problemi fisici per Di Veroli! Medical timeout di 5 minuti per lui, fisioterapista già all’opera

19.58 – Di Veroli avanti 5-3, iniziato il secondo dei tre periodi

19.54 – Inizia bene Di Veroli, avanti 3-1

19.52 – Inizia la finale tra Davide Di Veroli e Federico Vismara!

19.27 – Adesso in corso le semifinali femminili, con solo italiane a giocarsi il titolo! QUI il link per seguire gli assalti

19.20 – DI VEROLI IN FINALE, DUE ITALIANI A GIOCARSI L’ORO! Brinkmann ci prova ma cede 15-12!

19.19 – VISMARA IN FINALE! 15-8 al polacco Antkiewicz! Ma non è finita qui…

19.18 – Allunga Vismara! 11-5! Bene anche Di Veroli, 8-6

19.17 – Vismara mantiene il vantaggio, 7-4. Più equilibrio tra Di Veroli e Antkiewicz ma l’azzurro conduce 5-4!

19.15 – Parte bene Vismara, subito avanti 3-1. Di Veroli conduce 4-3

19.14 – Iniziano le semifinali!

19.10 – Tutto pronto per le semifinali maschili, con l’Italia grandissima protagonista nella spada! Davide Di Veroli sfida il tedesco Marco Brinkmann, mentre Federico Vismara se la vede con il polacco Mateusz Antkiewicz!