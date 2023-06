LIVE – F1, GP Canada 2023: le prove libere 1 (DIRETTA)

La diretta live delle prove libere 1 del GP del Canada 2023 a Montreal di F1. Dopo l’appuntamento in Catalogna e un weekend di stop, ci si trasferisce in territorio nordamericano per il primo dei tre giorni in pista. Si parte come di consueto al venerdì con le FP1, la solita ora a disposizione di piloti e team per far registrare il crono più veloce in vista della qualifica dell’indomani e poi per i long run per il passo gara in ottica gara di domenica. Orario, chiaramente, influenzato dal fuso orario: si parte alle ore 19.30 di venerdì 16 giugno, di seguito la nostra diretta scritta al termine della quale scopriremo chi è stato il più rapido nelle prime libere canadesi.

20.23 Decisione dei 90 minuti delle Prove Libere 2 sempre più concreta.

20.23 Il Team Principal dell’Alfa a Sky: “Probabilmente non si ripartirà. Forse la FP2 sarà allungata, ma le previsioni danno pioggia e potrebbe rovinare tutti i piani”.

20.15 Ancora nessuna grande novità. A poco più da 15 minuti dalla chiusura delle Prime Prove Libere non ci sono aggiornamenti. Cresce l’ipotesi delle Seconde Libere da 90 minuti.

20.03 Arrivano comunicazioni dalla Fia: problema alle telecamere interne. Tecnici al lavoro per riparare il danno.

19.51 SESSIONE SOSPESA! Secondo Sky problemi a livello di telecamere e infrastrutture del circuito.

19.38 Ovviamente tutti ai box, in attesa della ripresa.

19.35 SUBITO PROBLEMI PER GASLY! IL PILOTA FRANCESE NON RIESCE A MUOVERSI. BANDIERA ROSSA!

19.34 Scendono in pista anche le Ferrari di Leclerc e di Sainz.

19.33 Verstappen il primo a partire.

19.30 Iniziano le Prove Libere 1.