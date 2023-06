Scherma, Europei Plovdiv: Italia da sogno nel fioretto femminile, podio tutto azzurro. Batini oro, Favaretto argento

L’Italia del fioretto femminile scrive un’altra pagina storica agli Europei di Plovdiv 2023, dove le Azzurre hanno monopolizzato le semifinali e di conseguenza il podio. Il titolo è andato a Martina Batini, che in finale ha battuto per forfait Martina Favaretto con quest’ultima che si è ritirata per problemi fisici sul 9-6. La stessa Favaretto aveva già accusato problemi in semifinale, riuscendo comunque a superare Alice Volpi per 15-9. Batini invece si era guadagnata l’accesso all’atto decisivo battendo Francesca Palumbo per 15-12. Un risultato che ovviamente fa sognare in ottica Parigi 2024.

Una giornata trionfale per la squadra italiana, con tutte e quattro le azzurre che hanno iniziato il loro cammino nel tabellone da 32 avendo usufruito di un bye al primo turno. Dominante Martina Batini, che prima ha superato con un netto 15-7 sia la svedese Schreiber che la spagnola Marino, poi nei quarti ha rifilato addirittura un 15-4 all’altra iberica Ariadna Castro. Non da meno Palumbo, che ha esordito con un 15-6 alla tedesca Behr per poi proseguire con il 15-5 ai danni dell’israeliana Druck e infine il 15-8 alla polacca Lyczbinska. Nella parte bassa del tabellone Martina Favaretto ha avuto una partenza leggermente più tirata con la greca Kontochristopoulou (15-10) e la francese Thibus (15-11), prima di una grande prova nei quarti con il 15-8 rifilato alla polacca Walczyk-Klimaszyk. Alice Volpi invece ha rischiato grosso agli ottavi, perchè dopo il 15-3 in apertura con l’austriaca Kraenkl è dovuta ricorrere alla stoccata decisiva per strappare il 15-14 alla britannica Stutchbury, che oggi è stata quindi l’unica atleta in grado di impensierire la corazzata italiana. Tutto più semplice nei quarti di finale, dove la francese Patru ha ceduto per 15-7.