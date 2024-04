LIVE – Scandicci-Milano: gara-1 semifinale Playoff A1 Femminile 2023/2024 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Scandicci-Milano, gara-1 della semifinale dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. Remake della semifinale Scudetto dell’anno scorso, ma questa volta a campi invertiti. Le ragazze di Massimo Barbolini, infatti, hanno chiuso la regular season al secondo posto, proprio davanti a Milano, e dunque iniziano la serie davanti al proprio pubblico. Le toscane, che ai quarti hanno sconfitto Vallefoglia, vogliono subito sfruttare il campo di casa per avvantaggiarsi in una serie dal verdetto difficilmente prevedibile.

D’altro canto, le ragazze di Marco Gaspari, che hanno battuto in due partite una combattiva Pinerolo, vogliono dare del filo da torcere alle avversarie e vanno a caccia del successo in trasferta per fare un passo verso la finalissima. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 6 aprile al Palazzo Wanny di Firenze. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale di gara-1 Savino Del Bene Scandicci-Allianz Vero Volley Milano dei Playoff Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

SCANDICCI – MILANO (inizia alle 20.30) _______________________________________________________________________