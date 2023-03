LIVE – Prima giornata Europei indoor Istanbul 2023 atletica: aggiornamenti IN DIRETTA

La diretta testuale live di prima giornata dei Campionati Europei indoor 2023 di atletica leggera, in programma dal 2 al 5 marzo ad Istanbul, in Turchia: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. Si apre la rassegna continentale al coperto con questa prima giornata che vedrà al via 16 azzurri. Fari puntati soprattutto sul bronzo mondiale di salto in alto Elena Vallortigara, ma anche sui tre azzurri del getto del peso (Fabbri, Ponzio e Weir). L’appuntamento è a partire dalle ore 17.00 di giovedì 2 marzo alla Ataköy Athletics Arena di Istanbul, in Turchia. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della prima giornata degli Europei indoor di Istanbul 2023 di atletica aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

