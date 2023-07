LIVE – Palio di Siena 2023, domenica 2 luglio (DIRETTA)

La diretta live testuale del Palio di Siena di domenica 2 luglio 2023 sarà assicurata da Sportface. Si parte alle 17:30 con il corteo storico, mentre alle 19:30 è prevista l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà. Il sorteggio quest’anno ha premiato le contrade di Istrice, Drago, Torre e Chiocciola che vanno ad unirsi quindi ad Aquila, Giraffa, Selva, Onda, Nicchio e Tartuca che correranno di diritto. Il Palio è vinto dal cavallo che compie per primo tre giri della piazza in senso orario. Cioè quello che arriva al bandierino di traguardo posto dinanzi al Palco dei Giudici, e questo anche se il Fantino fosse caduto durante la corsa. Come da regolamento l’arrivo è segnalato da un rullo di tamburo e dallo sparo di un mortaretto. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale del Palio con aggiornamenti in tempo reale. Per chi tifate? Scegliete una contrada e non perdetevi nemmeno un minuto di una delle tradizioni ancora in esistenti più antiche al mondo. Su Sportface.it tutte le emozioni del Palio di Siena in diretta. Con le classifiche, le parole dei protagonisti e gli approfondimenti che, eventualmente si rendono necessari in una giornata di grandi emozioni. Chi sarà il vincitore? Scopriamolo insieme.

