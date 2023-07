F1 GP Austria 2023, accolto il reclamo Aston Martin: cambia l’ordine di arrivo

Al termine del Gran Premio d’Austria 2023 vinto da Max Verstappen davanti a Charles Leclerc e Sergio Perez, l’Aston Martin ha presentato una protesta ufficiale in merito all’ordine di arrivo. Adesso la FIA ha accolto tale reclamo e, pertanto, i risultati della corsa saranno soggetti a cambiamenti: “La protesta è stata presentata contro l’esattezza della classificazione provvisoria. I Commissari Sportivi hanno prima valutato se la protesta fosse ammissibile. I Commissari Sportivi hanno stabilito che, poiché è stato depositato in tempo e rispettato i requisiti di Capitolo 13 del Codice Sportivo Internazionale FIA, era una protesta ammissibile. Un esame dell’elenco dei tempi sul giro cancellati fornito ai Commissari Sportivi dal Race Control, rivelato che una serie di violazioni del limite di pista non erano state precedentemente deferite ai Commissari Sportivi potenziale sanzione“.

“È stato stabilito che alcune di queste violazioni giustificavano una sanzione che lo era precedentemente non applicata al momento della pubblicazione della Classificazione Provvisoria. Queste penalità si rifletteranno nella Classifica Finale. Di conseguenza, la protesta viene accolta e la tassa di protesta viene restituita al concorrente. Si ricorda ai concorrenti che hanno il diritto di appellarsi a determinate decisioni dei Commissari Sportivi, in conformità con l’articolo 15 del Codice Sportivo Internazionale della FIA e il Capitolo 4 del Codice Giudiziario della FIA e Disciplinari, entro i termini applicabili. Le decisioni dei Commissari Sportivi sono prese indipendentemente dalla FIA e si basano esclusivamente sul pertinente normative, linee guida e prove presentate”, ha concluso la FIA nel comunicato.