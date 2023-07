Palio di Siena 2023, a che ora inizia domenica 2 luglio? Orario e come seguirlo in tv e streaming

L’edizione del Palio di Siena di domenica 2 luglio 2023 è pronta. La corsa, in onore della Madonna di Provenzano, inizierà con le prove del mattino e lo sgombero della pista nella splendida cornice di Piazza del Campo. LA7 trasmetterà in tv e streaming il Palio di Siena (orario 17:30), l’emittente infatti si è aggiudicata i diritti fino al 2025, mentre RCS MediaGroup ha i diritti digitali dell’evento. Alle 17:15 il via alla sfilata dei carabinieri a cavallo, mentre alle 17:30 spazio al corteo storico. Alle 19:30 l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà. Sono Istrice, Drago, Torre e Chiocciola le quattro Contrade che sono state estratte insieme ad Aquila, Giraffa, Selva, Onda, Nicchio e Tartuca.

Per chi invece è a Siena, sarà possibile assistere gratuitamente al Palio (e alle prove effettuate nei tre giorni precedenti) dall’ interno della Piazza del Campo, dove si deve entrare prima della chiusura degli accessi. In alternativa, a pagamento si può assistere seduti sui palchi che circondano la Piazza oppure affacciati alle finestre o ai balconi dei palazzi. Ma bisogna rivolgersi ai gestori dei singoli palchi (palcaioli) o ai proprietari degli appartamenti. Di seguito, ecco le informazioni sul programma di domenica 2 luglio del Palio.

Le informazioni su orario e TV del Palio di Siena

DOMENICA 2 LUGLIO

PROVE DEL MATTINO

ore 8,20 – preavviso

ore 8,40 – Inizio sgombero della Pista

ore 9,00 – Uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà

PROVE DEL POMERIGGIO

ore 18,45 – preavviso

ore 19,15 – Inizio sgombero della Pista

ore 19,45 – Uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà

PALIO

ore 15,30 – primo preavviso

ore 16,00 – secondo preavviso

ore 16,40 – Inizio sgombero della Pista

ore 17,15 – Sfilata Drappello Carabinieri a cavallo

ore 17,20 – Ingresso Corteo Storico nel “Campo” (Inizio 17:30 su LA7)

ore 19,30 – Uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà