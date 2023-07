La Contrada della Selva vince il Palio di Siena del 2 luglio 2023: Tittia Atzeni trionfa ancora

La Contrada della Selva ha vinto il Palio di Siena del 2 luglio 2023 in onore della Madonna di Provenzano. All’edizione del 2 luglio hanno partecipato le contrade dell’Istrice, Drago, Torre, Chiocciola, Aquila, Giraffa, Selva, Onda, Nicchio e Tartuca. Le sette assenti invece sono state quelle di Valdimontone, Pantera, Bruco, Leocorno, Lupa, Civetta e Oca.

La Selva era la super favorita e non ha deluso le aspettative. Merito di un fantino da record come Giovanni Atzeni detto Tittia (su Violenta da Clodia), che trova la decima affermazione personale al Palio e la quinta consecutiva. Nel 2019 il fantino ha vinto con la Giraffa a luglio e con la Selva in agosto e nel 2022 (dopo lo stop di due anni per Covid) prima con il Drago e poi con il Leocorno. L’ultima vittoria della Selva risaliva al 16 agosto del 2019. Può così scattare la festa in casa Selva, che ha dominato la gara sin dal primo San Martino.