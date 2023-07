Palio di Siena 2023, le contrade di domenica 2 luglio: simboli, cavalli, albo d’oro

Il Palio di Siena 2023 al via domenica 2 luglio con l’edizione dedicata alla Madonna di Provenzano. L’estrazione delle Contrade come da tradizione ha avuto luogo a maggio. Dieci Contrade su diciassette corrono il Palio del 2 luglio: le sette che non hanno corso il Palio del luglio dell’anno precedente partecipano di diritto, insieme a tre che vengono sorteggiate tra le dieci che lo corsero. Sono Istrice, Drago, Torre e Chiocciola le quattro (perché l’Oca che correva di diritto è squalificata) che vanno ad aggiungersi ad Aquila, Giraffa, Selva, Onda, Nicchio e Tartuca. Conosciamo meglio le dieci contrade che correranno l’edizione 2023.

AQUILA

Simbolo: L’aquila è il simbolo impresso negli archi e nelle porte di Palazzo Marescotti. Stemma d’oro all’aquila bicipite nera, coronata di antico, e recante negli artigli scettro, spada e globo imperiale, caricata di un sole radioso d’oro con le lettere “U.I.”

Appartenenza: Terzo di Città

Motto: Dell’Aquila il rostro, l’ugna e l’ala

Simboleggia: Combattività

Cavallo 2023: Veranu (esordiente)

Ultima vittoria: 3 luglio 1992

GIRAFFA

Simbolo: Stemma d’argento alla giraffa tenuta per una corda da un moro vestito alla turca, il tutto sormontato da un nastro volante d’azzurro caricato del motto: UMBERTUS I DEDIT.

Appartenenza: Terzo di Camollia

Motto: Altius caput maior gloria

Simboleggia: Eleganza

Cavallo 2023: Abbasantesa (Esordiente)

Ultima vittoria: 2 luglio 2019

SELVA

Simbolo: Stemma d’argento al rinoceronte passante, al naturale, al piede di una quercia fogliata di verde con arnesi da caccia sormontata da un sole radioso d’oro, caricato della iniziale U (Umberto I) in campo azzurro.

Appartenenza: Terzo di Città

Motto: Prima Selvalta in Campo

Simboleggia: Potenza

Cavallo 2023: Violenta da Clodia (1 Palio vinto)

Ultima vittoria: 16 agosto 2019

ONDA

Simbolo: Stemma d’argento al delfino al naturale coronato alla reale, dal 1889 per concessione di Umberto I, natante in un mare di azzurro. A questa Contrada la Repubblica Senese affidava la difesa del litorale tirrenico.

Appartenenza: Terzo di Città

Motto: Il colore del cielo, la forza del mare

Simboleggia: Letizia

Cavallo 2023: Viso d’Angelo

Ultima vittoria: 16 agosto 2017

NICCHIO

Simbolo: Stemma di azzurro alla conchiglia di argento, coronata alla granducale, attorniata da due rami di corallo di rosso, muoventi dalla valva da cui pendeva una filza di perle, sostituita nel 1889 da un pendente formato da tre nodi di Savoia d’oro intrecciati a due rose di Cipro, l’una di rosso, l’altra di argento.

Appartenenza: Terzo di San Martino

Motto: È il rosso del corallo che m’arde in cor

Simboleggia: Riservatezza

Cavallo 2023: Astoriux

Ultima vittoria: 16 agosto 1998

TARTUCA

Simbolo: Stemma d’oro alla tartaruga al naturale seminato di nodi di Savoia di azzurro alternati con margherite

Appartenenza: Terzo di Città

Motto: Forza e costanza albergo.Simboleggia: Saldezza

Cavallo 2023: Una per tutti

Ultima vittoria: 20 ottobre 2018

ISTRICE

Simbolo: Nel 1506 la contrada si presentò alla caccia dei tori con una macchina a forma di istrice probabilmente per omaggiare il Re di Francia Luigi XII, il cui stemma era proprio un istrice.

Appartenenza: Terzo di Camollia

Motto: Sol per difesa io pungo

Simboleggia: Acutezza

Cavallo 2023: Reo Confesso

Ultima vittoria: 2 luglio 2008

DRAGO

Simbolo: Drago in campo argento coronato all’antica recante un pennoncello azzurro con la lettera U (il cui inserimento nello stemma risale ad una visita del Re Umberto I a Siena) d’oro sormontata da corona reale.

Appartenenza: Terzo di Camollia

Motto: Il cor che m’arde divien fiamma in bocca

Simboleggia: Ardore

Cavallo 2023: Ungaros

Ultima vittoria: 2 luglio 2022

TORRE

Simbolo: Stemma d’oro all’elefante al naturale su base erbosa di verde, con gualdrappa di rosso divisata da una croce bianca e la torre cimata con un pennoncello rosso crociato di argento.

Appartenenza: Terzo di San Martino

Motto: Oltre la forza la potenza.

Simboleggia: Fortezza.

Cavallo 2023: Zio Frac (1 Palio vinto)

Ultima vittoria: 2 luglio 2015

CHIOCCIOLA

Simbolo: Stemma d’argento alla chiocciola strisciante al naturale, tempestato nel centro ed intorno dalle iniziali U e M (Umberto I e Margherita di Savoia) intercalate da rose di rosso.

Appartenenza: Terzo di Città.

Motto: Con lento passo e grave nel campo a trionfar Chiocciola scende.

Simboleggia: Prudenza

Cavallo 2023: Anda e Bola (esordiente)

Ultima vittoria: 16 agosto 1999