LIVE – Mattia Faraoni vs Hamilton Ventura, Boxe (DIRETTA)

La diretta del combattimento di boxe tra Mattia Faraoni ed Hamilton Ventura. A Roma, Ostia, il fighter romano dopo i successi nella kickboxing torna a praticare la boxe. L’ultimo incontro risale al luglio del 2021, quando vinse la cintura italiana dei massimi leggeri contro Francesco Versaci. L’incontro di Mattia Faraoni avrà luogo alle 21:00. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale nel corso dei sei round previsti per questo incontro. Aspettando il ritorno degli high kick di Faraoni, il Mattia versione pugile proverà ad infiammare il pubblico del Palafijlkam di Ostia. Ci riuscirà? Scopriamolo insieme con un live in tempo reale. Un antipasto tutto da seguire, prima di lasciare la scena al match per il titolo dell’UE dei welter di Pietro Rossetti e alla sfida di Giovanni De Carolis contro Douglas Ataide.

LIVE DALLE 21:00 (Diretta Mattia Faraoni vs Hamilton Ventura)