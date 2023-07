LIVE – Giovanni De Carolis vs Douglas Ataide: Boxe (DIRETTA)

La diretta del match tra Giovanni De Carolis e Douglas Ataide. Si combatte stasera, sabato 1° luglio, al Palafijlkam, a Roma, Ostia. L’ex campione del mondo dei supermedi non combatterà prima delle 22:00 e Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale aggiornata in tempo reale nei dieci round. De Carolis – che è anche promoter della serata – cerca buone risposte in vista del prossimo match per il titolo europeo contro Kevin Lele Sadjo. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme. Lo scorso aprile De Carolis ha battuto Bosko Misic, mentre nel maggio del 2022 riuscì a battere prima del limite Daniele Scardina. Ora un altro appuntamento della carriera del 38enne romano, che non ha intenzione di smettere di scalare le classifiche continentali e mondiali. Seguite la diretta del combattimento su Sportface.it.

DOVE VEDERLO IN TV

LIVE DALLE 22 CIRCA