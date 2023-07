Italia-Marocco oggi in tv: canale, orario e diretta streaming amichevole femminile 2023

Italia-Marocco sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming dell’amichevole di calcio femminile. Si chiude il raduno delle azzurre di Milena Bertolini in preparazione dei Mondiali in Nuova Zelanda e così a suggello di questi giorni insieme c’è un test contro le nordafricane in programma alle ore 18.15 di sabato 1 luglio al Paolo Mazza di Ferrara: diretta tv su Rai Due, diretta streaming su Rai Play, diretta testuale su Sportface.

SEGUI LA DIRETTA