LIVE – Pietro Rossetti – Yanis Mehah, Titolo UE Welter (DIRETTA)

Stasera Pietro Rossetti salirà sul ring per difendere la cintura UE dei welter contro il francese Yanis Mehah (12v). Si combatte nell serata di oggi, sabato 1° luglio nella cornice del PalaFijlkam di Ostia, a Roma, dove la De Carolis Promotion ha organizzato un grande evento con alcuni dei principali talenti romani. Si parte alle 19:30, ma per vedere all’opera Rossetti bisognerà aspettare almeno le 22:00. Poi spazio ai dodici round con in palio una cintura e forse anche le porte per la sfida europea. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale a partire dal primo round del match tra Rossetti e Mehah. Sul nostro sito spazio anche alle dirette dei match di Mattia Faraoni e Giovanni De Carolis.

