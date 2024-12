La diretta testuale live della mass start maschile 15km di Kontiolahti, prima tappa valevole per la Coppa del Mondo 2024/2025 di biathlon. Ultima giornata sulle nevi finlandesi dedicata alle gare con partenza in linea, inusualmente inserite già nella prima tappa stagionale. Ad aprire le danze è la prova dedicata agli uomini, che vedrà partire in prima fila il norvegese Johannes Thingnes Boe, il francese Emilien Jacquelin ed il norvegese Sturla Holm Laegreid. In pista per l’Italia ci sono i classe 2000 Tommaso Giacomel e Didier Bionaz. Chi salirà sul podio? L’appuntamento è per le ore 14.30 italiane di domenica 8 dicembre. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della mass start maschile di Kontiolahti 2024 per non perdersi davvero alcuna emozione.

15.09 – Giacomel 23°.

15.07 – Doppietta francese Perrot-Fillon Maillet. Laegreid terzo e Riethmueller quarto.

15.05 – Troppi errori per gli azzurri, che sono i due peggiori al poligono. Perrot in fuga all’ultimo giro. Laegreid, Fillon Maillet e Riethmueller per il podio.

15.00 – Quinto poligono.

14.52 – Disastro Giacomel con quattro errori, due errori per Bionaz. Due errori per i fratelli Boe. Perrot e Laegreid davanti con lo zero.

14.50 – Terzo poligono.

14.45 – Zero sia per Giacomel che per Bionaz. Sono 12° e 13° a 20 secondi dalla testa. I fratelli Boe sembrano difficili da raggiungere.

14.45 – Secondo poligono.

14.40 – Gruppo che si è compattato nuovamente a pochi metri dal secondo poligono. Lontani Jacquelin e Ponsiluoma a causa dei due errori al primo poligono.

14.37 – Sbagliano tanti big, un errore per Giacomel e Bionaz. Davanti Laegreid con lo zero.

14.36 – Primo poligono.

14.35 – Gruppo compatto.

14.30 – Si parte.

14.25 – Buon pomeriggio amici di Sportface, a breve inizierà la mass start maschile.