“Nel primo tempo abbiamo dominato, poi nel secondo siamo calati ma con la vittoria di oggi restiamo lassù. Lottare per certi posti in classifica è spettacolare, non ha senso sognare in campo ma noi giocatori dobbiamo giocare divertendoci e non pensare ad altro. Oggi abbiamo ottenuto un grande risultato. Se riusciamo ad ottenere vittorie anche in giornate come questa vuol dire che siamo una grande famiglia“. Sono queste le parole Robin Gosens, esterno sinistro della Fiorentina, dopo la vittoria ottenuta dai gigliati contro il Cagliari. “Sul gol è andata bene, sono contento che abbia consentito di portare a casa i tre punti. Ci eravamo detti che volevamo ripartire e sono felice che siamo tornati a farlo” dichiara invece Danilo Cataldi.