Max Verstappen non si trattiene in radio. Il numero uno della Red Bull si ferma per dieci secondi sulla piazzola dei pit stop a scontare la penalità di dieci secondi inflitta dalla FIA. L’olandese è stato penalizzato per il contatto con Oscar Piastri nel corso del primo giro del Gran Premio di Abu Dhabi. Verstappen non ci sta però e dopo essere tornato in pista apre il collegamento radio con Gianpiero Lambiase, il suo ingegnere di pista: “Possiamo chiedere di darmi venti secondi di penalità?”. E poi, ai commissari: “Stupidi idioti!“.