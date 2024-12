La start list completa della mass start maschile di Kontiolahti, appuntamento valido per la prima tappa di Coppa del Mondo 2024/25 di biathlon. Due gli azzurri che si sono guadagnati la chance di partecipare alla gara che chiude questa lunga tappa finlandesi: si tratta di Tommaso Giacomel e Didier Bionaz. Ecco di seguito i 30 partecipanti.

START LIST MASS START MASCHILE KONTIOLAHTI

1 BOE Johannes Thingnes NOR 125

2 JACQUELIN Emilien FRA 117

3 LAEGREID Sturla Holm NOR 99

4 STROEMSHEIM Endre NOR 90

5 NAWRATH Philipp GER 84

6 MANDZYN Vitalii UKR 82

7 SAMUELSSON Sebastian SWE 77

8 PERROT Eric FRA 75

9 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 75

10 WRIGHT Campbell USA 68

11 FAK Jakov SLO 66

12 FILLON MAILLET Quentin FRA 61

13 CLAUDE Fabien FRA 58

14 BOE Tarjei NOR 57

15 GUIGONNAT Antonin FRA 56

16 DUDCHENKO Anton UKR 52

17 GIACOMEL Tommaso ITA 40

18 LANGER Thierry BEL 38

19 SOERUM Vebjoern NOR 37

20 HORN Philipp GER 33

21 HORNIG Vitezslav CZE 33

22 BIONAZ Didier ITA 32

23 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 31

24 RIETHMUELLER Danilo GER 31

25 BURKHALTER Joscha SUI 29

26 EDER Simon AUT 28

27 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR

28 PONSILUOMA Martin SWE

29 KUEHN Johannes GER

30 STRELOW Justus GER