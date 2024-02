LIVE – Italia-Usa 13-12: pallanuoto maschile, ottavi di finale Mondiali Doha 2024 in DIRETTA

La diretta testuale live dell’ottavo di finale dell’Italia maschile di pallanuoto contro gli Usa nei Mondiali di Doha 2024, in corso di svolgimento da venerdì 2 a domenica 18 febbraio. Il Settebello è costretto a passare per gli spareggi degli ottavi se vuole continuare a sognare la qualificazione olimpica. L’appuntamento è alle ore 17.00 italiane di domenica 11 febbraio all’Aspire Dome di Doha. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live del match degli ottavi tra Italia e Usa di pallanuoto maschile dei Mondiali di Doha 2024 aggiornata minuto per minuto.

ITALIA-USA 13-12

________________________________________________________

L’ITALIA VOLA A PARIGI! IL SETTEBELLO BATTE GLI USA 13-12 AGLI OTTAVI DI DOHA E SI QUALIFICA PER I GIOCHI OLIMPICI. AI QUARTI SFIDA ALLA GRECIA

8′ – Bowen realizza la rete del -1. Italia avanti 13-12. Manca poco. Gli azzurri devono gestire il vantaggio per festeggiare il pass per Parigi

8′ – Presciutti sbaglia il pallonetto

6′ – L’Italia spreca la superiorità. Gli USA si salvano

5′ – Fallo di Irving su Di Fulvio. Terzo rigore a segno su tre: Di Somma non sbaglia. Tabù sfatato quasi del tutto dopo la prova con la Romania

5′ – Hooper a segno. Bella manovra degli Usa: 12-11 Italia. C’è da soffrire fino alla fine

4′ – DI FULVIO! Rete pesantissima! E conclusione da posizione centrale in un corridoio strettissimo: 12-10

3′ – Di Somma! Controfuga letale del Settebello: 11-10

2′ – Daub sorprende la difesa del Settebello: 10-10

1′ – Hooper a segno! 10-9

FINE TERZO QUARTO. ITALIA AVANTI 10-8

8′ – Una grande conclusione di Di Fulvio a 5 secondi dalla chiusura della terza frazione

8′ – Gran conclusione a pelo d’acqua di Bowen: 9-8

8 ‘ – Un grande Di Fulvio! Ruba palla e vola verso la porta. Irving è in ritardo e commette fallo. Su rigore Fondelli non sbaglia: tiro perfetto

7′ – Daub spiazza Del Lungo. Rigore a segno: 8-7

6′ – DI FULVIO! Soluzione centrale ma potente: +2 Italia, 8-6

5′ – Bowen! Altra superiorità sfruttata dagli Stati Uniti. Usa a -1: 7-6 Italia

2′ – Ryder Dodd! Che giocata! Gran tiro. Il classe 2006 sta provando a trascinare gli USA: 7-5 Italia

1’ – PRESCIUTTI! Conclusione vincente e superiorità sfruttata: 7-4

FINISCE IL SECONDO QUARTO. ITALIA AVANTI 6-4

8′ – FONDELLI! Italia sul 6-4. Punito il ripiegamento difensivo non eccellente degli statunitensi. Rosso intanto per Woodhead, anche lui gioco violento

6′ – Fallo a favore di Echenique. Rigore per gli azzurri: Fondelli non sbaglia. L’Italia sfata il tabù penalty dopo il 2/7 con la Romania

5′ – Ryder Dodd! Gran conclusione: 4-4

5′ – Espulsione con sostituzione per Renzuto. Punita una scalciata. Non c’è brutalità dopo la revisione

5′ – L’Italia resiste ancora! Del Lungo e compagni salvano un’altra situazione d’inferiorità. Parato il tiro di Woodhead. Ma c’è una revisione

5′ – LORENZO BRUNI! Primo vantaggio Italia. Fuga solitaria dell’azzurro che a tu per tu con Weinberg non sbaglia

4′ – Non convalidata una rete di Velotto per un fischio anticipato su un’espulsione a favore

3′ – Del Lungo! Parata sul tiro non irresistibile di Cupido. Ancora 3-3. Gli Usa non sfruttano la superiorità

1′ – Presciutti smorza il tiro di Daub

FINE PRIMO QUARTO: 3-3

8′ – Il palo salva gli azzurri sul finale. Gran tiro di Ryder Dodd. FINE PRIMO QUARTO SUL 3-3

7′ – L’Italia sfrutta la doppia superiorità: Echenique firma il 3-3 da posizione defilata

7′ – IL SETTEBELLO RESTA IN SCIA! Bruni, pescato in posizione favorevole, non perdona: 2-3

6′ – Traversa! Condemi conclude, una deviazione sporca la palla sul legno

5′ – Daub realizza il rigore del 3-1. Partenza in salita per il Settebello

4′ – Segnali incoraggianti dall’Italia. Gli USA non sfruttano la doppia superiorità, Di Somma devia la conclusione di Irving

4′ – CONDEMI! Siluro col destro: gli azzurri si sbloccano

3′ – Gli Stati Uniti raddoppiano con Obert: palla sul palo e in rete

1′ – Si parte! Prima superiorità a bersaglio per gli statunitensi: 0-1

17:00 – Benvenuti! A breve l’inizio del match. Una vittoria contro gli americani, già qualificati ai Giochi Olimpici, garantirebbe il pass per Parigi 2024 al Settebello