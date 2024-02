Mondiali nuoto Doha 2024: tutti i risultati di domenica 11 febbraio

Tutti i risultati di domenica 11 febbraio ai Mondiali di Doha 2024 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 2 a domenica 18 febbraio: ecco tutti i risultati. Altra giornata di gara all’Aspire Dome di Doha, in Qatar, con protagonista la pallanuoto e soprattutto il nuoto in corsia: nella mattinata si disputano le batterie, mentre nel tardo pomeriggio semifinali e finali. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari italiani di tutte le gare di giornata con l’esito ed i piazzamenti degli italiani al via.

GLI ITALIANI IN GARA OGGI

IL MEDAGLIERE AGGIORNATO

I RISULTATI GIORNO PER GIORNO

TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

NUOTO ARTISTICO, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

PALLANUOTO, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

NUOTO IN ACQUE LIBERE, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

NUOTO, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

Mondiali Doha 2024: risultati domenica 11 febbraio

7.00 Pallanuoto maschile – Sudafrica-Brasile 5-18

7.30-11.45 Nuoto – Batterie

200m misti femminili

K. Douglass (USA) 2:10.01 S. Pickrem (CAN) 2:10.97 M. Steenbergen (NED) 2:11.45

9. S. Franceschi (ITA) 2:13.66 QUALIFICATA

400m stile libero maschili

E. Winnington (AUS) 3:44.37 L. Martens (GER) 3:44.47 W. Kim (KOR) 3:45.14

14. M. Ciampi (ITA) 3:47.23

24. M. de Tullio (ITA) 3:49.44

100m farfalla femminili

A. Kohler (GER) 56.41 L. Hansson (SWE) 57.45 E. Gallagher (RSA) 57.59

27. S. Laquintana (ITA) 1:01.31

50m farfalla maschili

N. Korstanje (NED) 23.02 M. Andrew (USA) 23.03 I. Cooper (AUS) 23.15

28. F. Burdisso (ITA) 23.92

400m stile libero femminili

I. Gose (GER) 4:05.48 P. Yang (CHN) 4:06.82 A. Sauickie (USA) 4:09.67

100m rana maschili

N. Fink (USA) 59.19 N. Martinenghi (ITA) 59.27 A. Peaty (GBR) 59.34

12. L. Viberti (ITA) 59.86 QUALIFICATO

Staffetta 4x100m stile libero femminile

Australia 3:38.33 Italia 3:39.20 Canada 3:39.75

Staffetta 4x100m stile libero maschile

Stati Uniti 3:12.32 Italia 3:12.96 Gran Bretagna 3:13.96

8.30 Pallanuoto maschile – Giappone-Kazakistan 17-4

10.00 Pallanuoto maschile – Croazia-Cina 22-4

14.00 Pallanuoto maschile – Australia-Francia 8-11

15.30 Pallanuoto maschile – Montenegro-Romania 12-9

17.00 Pallanuoto maschile – USA-Italia 12-13

17.00-19.20 Nuoto – Semifinali e finali

Finale 400m stile libero maschili

ORO – Woomin Kim (KOR) 3:42.71

ARGENTO – Elijah Winnington (AUS) 3:42.86

BRONZO – Lukas Martens (GER) 3:42.96

Semifinali 100m farfalla femminili

1. Angelina Kohler (GER) 56.11

2. Claire Curzan (USA) 57.06

3. Brianna Throssell (AUS) 57.22

Semifinali 50m farfalla maschili

1. Michael Andrew (USA) 22.94

2. Dylan Carter (TTO) 23.15

3. Mario Molla Yanes (ESP) 23.17

Finale 400m stile libero femminili

ORO – Erika Fairweather (NZL) 3:59.44

ARGENTO – Binhjie Li (CHN) 4:01.62

BRONZO – Isabel Gose (GER) 4:02.39

Semifinale 100m rana maschili

1. Peaty (GBR) 58.60

2. Fink (USA) 58.73

3. Kamminga (NED) 58.87

4. Martinenghi (ITA) 59.13 qualificato

10. Viberti (ITA) 59.61

Semifinale 200m misti femminili

1. Douglass (USA) 2:08.41

2. Pickrem (CAN) 2:08.76

3. Yu (CHN) 2:08.83

9. Franceschi (ITA) 2:12.34

Finale staffetta 4x100m stile libero femminile

ORO – Olanda 3:36.61

ARGENTO – Australia 3:36.93

BRONZO – Canada 3:37.95

5. Italia 3:38.67

Finale staffetta 4x100m stile libero maschile

ORO – Cina 3:11.08

ARGENTO – Italia 3:12.08

BRONZO – Usa 3:12.29