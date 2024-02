Biathlon, risultati e classifica inseguimento femminile Mondiali Nove Mesto 2024: Vittozzi argento, Simon imprendibile

“Oggi sono veramente soddisfatta di quello che ho fatto, per me è stata una gara perfetta. Le francesi erano due davanti e sono molto forti – racconta Lisa Vittozzi -. Ho cercato di tenere molto forte di testa, non volevo sprecare energie nella prima parte, perché volevo tenermi per il finale. Ho gestito al meglio le energie, ma oggi non volevo farmi battere. È una medaglia che mi dà molta fiducia. Sono arrivata qui non sapendo cosa aspettarmi perché avevo sofferto di mal di schiena. Ora so che quando sto bene posso giocarmi le medaglie e lo farò nelle prossime gare” ha concluso la sappadina. Di seguito, la classifica finale dell’inseguimento femminile dei Mondiali di Nove Mesto 2024 con la top-10 ed i piazzamenti delle azzurre.