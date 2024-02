LIVE – Catania-Casertana 0-0, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Catania-Casertana, match valido per la venticinquesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Allo stadio Massimino gli etnei sfidano i campani in una partita in cui gli obiettivi riguardano entrambi i playoff: 30 punti per i siciliani e dodicesimo posto, settimi con 40 punti gli ospiti. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 16.15 di domenica 11 febbraio.

Catania-Casertana 0-0

FINISCE QUI: CATANIA-CASERTANA 0-0!

90′ – 2′ di recupero

82′ – ALTRO MIRACOLO DI VENTURI SU COSTANTINO! Spinge il Catania ma si rimane sullo 0-0

71′ – Anastasio! Ci prova la Casertana, parata di Albertoni

66′ – OCCASIONE CATANIA! Tiro di Di Carmine a colpo sicuro ma Venturi fa un miracolo a salva la sua squadra!

50′ – ESPULSO STURARO! CATANIA IN 10 UOMINI! Fallo e secondo giallo per l’ex Juve

48′ – CHIRICÒ! Catania vicino al vantaggio con il destro del numero 32 che esce di pochissimo!

46′ – Al via la ripresa!

FINE PRIMO TEMPO

45′ – 1′ di recupero

40′ – Nessuna vera occasione da gol finora, pochissime emozioni al Massimino

27′ – Ci prova Welbeck da fuori, facile parata di Venturi

19′ – Casertana con tutto il terzetto difensivo ammonito: oltre a Sciacca anche Bacchetti e Celiento

15′ – Ritmi lenti fin qui, partita che fatica a decollare

5′ – Giallo anche per Sciacca

3′ – Subito ammonito Sturaro

1′ – Al via il match!

16.10 – Buon pomeriggio amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale di Catania-Casertana. A breve il calcio d’inizio!