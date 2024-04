LIVE – Italia-Spagna, girone Mondiali doppio misto curling 2024: segui la DIRETTA

La diretta testuale live di Italia-Spagna, partita valevole per la prima sessione del Gruppo A degli Mondiali 2024 di doppio misto di curling, in corso di svolgimento ad Oestersund, in Svezia. La campionessa olimpica in carica Stefania Constantini inizia l’avventura iridata con un nuovo compagno, Francesco De Zanna, debuttante nella specialità. Gli azzurri vogliono provare a conquistare subito un successo per iniziare con il piede giusto il torneo, ma serve una grande prestazione.

Gli spagnoli Oihane Otaegi e Mikel Unanue, infatti, non vogliono di certo rimanere a guardare e vanno a caccia di una grande prestazione in questa prima sfida. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 10.00 di sabato 20 aprile alla Oestersund Arena di Oestersund, in Svezia. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Italia-Spagna del girone dei Mondiali 2024 di doppio misto di curling aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

