F1 GP Cina, Russell: “Qualifiche complesse, difficile dire cosa succederà domani”

George Russell commenta la prestazione nelle qualifiche del Gran Premio di Cina, parlando prima del risultato della sprint, che ha finito in ottava posizione: “Non il nostro miglior giorno. Il vento era molto forte e ha resto le cose difficili. Erano condizioni diverse rispetto a ieri, abbiamo dovuto adattarci. Abbiamo scelto le soft per la sprint ed è stata una scommessa che poi ha pagato. Abbiamo performato in maniera decente e siamo riusciti ad imparare qualcosa per domani. Le qualifiche sono state complesse. Il primo giro in Q2 era molto buono, ma la bandiera rossa mi ha costretto ad abortire. Abbiamo dovuto usare una nuova mescola per arrivare in Q3. Se non fosse accaduto avremmo avuto due set per la parte finale delle qualifiche e magari le cose sarebbero andate diversamente. Siamo in lotta tra la terza e l’ottava piazza, e questa volta siamo finiti in fondo. E’ difficile dire cosa succederà domani. Abbiamo molte macchine attorno, ma spero di avere passo per rimontare”.