LIVE – Italia-Olanda 5-10: pallanuoto femminile, semifinale quinto posto Mondiali Doha 2024 in DIRETTA

La diretta testuale live della semifinale per il quinto posto dell’Italia femminile di pallanuoto contro l’Olanda nei Mondiali di Doha 2024, in corso di svolgimento da venerdì 2 a domenica 18 febbraio. Dopo la sconfitta ai quarti di finale contro la Grecia, il Setterosa può ancora strappare il pass olimpico per Parigi 2024: per farlo le ragazze di Carlo Silipo dovranno battere la nazionale Oranje, in una sfida molto complicata. L’appuntamento è alle ore 12.30 italiane di mercoledì 14 febbraio all’Aspire Dome di Doha. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della semifinale per il quinto posto tra Italia e Olanda di pallanuoto femminile dei Mondiali di Doha 2024 aggiornata minuto per minuto.

ITALIA-OLANDA 5-10

Grazie per averci seguito, buona giornata!

LA CRONACA DEL MATCH

FINE PARTITA – Olanda batte Italia 10-5.

29′ – Time out chiamato da Silipo, che sceglie di preservare alcune atlete in vista dell’impegno contro il Canada.

28′ – Van der Sloot! Ora è davvero finita. Niente pass olimpico per l’Italia, bisognerà soffrire dopodomani contro il Canada. 5-10

26′ – Gol! van de Kraats spegne verosimilmente le speranze azzurre. 5-9

FINE TERZO QUARTO (5-8)

23′ – Superiorità numerica = gol Olanda. Van de Kraats segna il 5-8.

21′ – GOL! VALERIA PALMIERI RIPORTA LE AZZURRE A -2! 5-7.

19′ – Gran parata di Banchelli, ma la sua collega olandese la emula. Se nei primi minuti del terzo quarto non ci sono stati gol, il merito è soprattutto loro.

FINE SECONDO QUARTO E PRIMO TEMPO (4-7)

15′ – Legni da entrambe le parti, ma non si segna in questa fase di gioco.

12′ – Gol! L’Olanda torna a segnare. Rogge firma il nuovo +3. 4-7

11′ – GOL! SI SBLOCCA AVEGNO! PARZIALE DI 3-0 E ITALIA NUOVAMENTE IN PARTITA. 4-6

10′ – GOL! ANCORA A SEGNO IL SETTEROSA. GIUSTINI FIRMA IL 3-6.

9′ – GOL! L’ITALIA ACCORCIA LE DISTANZE GRAZIE A MARLETTA. 2-6

9′ – 22 secondi di gioco nel secondo quarto. Gol Olanda con Van de Kraats, 1-6

FINE PRIMO QUARTO (1-5)

8′ – Italia neanche fortunata. La conclusione di Avegno si stampa sul palo.

7′ – Dilaga l’Olanda! Altro gol di Rogge a fissare il punteggio sull’1-5. Non c’è partita al momento.

6′ – Momento no per l’Italia, che fatica in fase offensiva e non riesce a compattarsi in difesa. Tutto facile per Rogge, 1-4!

4′ – Ancora Keuning! Gran giocata della nazionale Oranje, avanti di due lunghezze. 1-3

4′ – Gol! Sorpasso Olanda con Joustra. 1-2

3′ – Keuning! L’Olanda approfitta della superiorità numerica e impatta sull’1-1.

1′ – GOL! SETTEROSA IN VANTAGGIO DOPO 51 SECONDI CON SOFIA GIUSTINI!

12.30 – Si parte, buon divertimento!

12.25 – E’ il momento degli inni nazionali.

12.20 – Amici di Sportface, benvenuti alla diretta testuale del match Italia-Olanda. Setterosa a caccia del pass olimpico; tra una decina di minuti si comincia!