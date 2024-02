Pallanuoto femminile, Mondiali Doha 2024: Italia sconfitta dall’Olanda, rimandato l’appuntamento col pass olimpico

Sfida complicata si preannunciava e tale è stata per l’Italia femminile di pallanuoto, sconfitta dall’Olanda per 10-5 nella semifinale per il quinto posto nei Mondiali di Doha 2024. All’Aspire Dome di Doha, il Setterosa ha visto spegnersi le proprie speranze di pass olimpico fin da subito visto il parziale di 6-1 con cui la nazionale Oranje ha inaugurato l’impegno. Le ragazze di Carlo Silipo hanno reagito, rendendo il parziale meno passivo nei quarti seguenti, ma il gap era troppo ampio per pensare di recuperarlo. Rimandato ulteriormente dunque l’appuntamento con la carta olimpica: il momento della verità sarà venerdì 16 febbraio contro il Canada.

“L’obiettivo qualificazione olimpica è ancora in piedi, dobbiamo fare uno sforzo finale per andare alla ricerca della migliore prestazione. E’ importante recuperare energie fisiche e mentali, avere più fiducia in noi stessi, che è quello che ci sta mancando“. Questo il commento a caldo di coach Silipo ai microfoni di Rai Sport. Il ct azzurro ha poi proseguito: “In difesa eravamo troppo larghe, le seguivamo troppo nel perimetro e si aprivano spazi per far arrivare facilmente la palla al centro. Poi abbiamo corretto le posizioni ed è andata meglio nella seconda parte. Mi è piaciuta per certi versi la prestazione, anche se abbiamo un po’ di difficoltà nell’affrontare difese così decise nell’elevazione, non riusciamo a trovare il buco tra le braccia. Pass olimpico? Ce lo dobbiamo meritare, è quello a cui stiamo lavorando da due anni e mezzo. Ci auguravamo di prenderlo prima perché questa è la quinta occasione; dobbiamo fare un’ottima prestazione e sono convinto che la squadra reagirà“.

CRONACA – L’Italia parte bene, sbloccando la gara dopo appena 51 secondi con Sofia Giustini, ma si tratta di un gol che illude il Setterosa. Il resto del parziale è infatti totalmente appannaggio dell’Olanda, che trova la via del gol con una facilità disarmante e fa la differenza soprattutto in superiorità numerica (3 su 3). Le doppiette di Keuning e Rogge e la rete di Joustra fissano il punteggio sul 5-1, mettendo la squadra di Silipo già spalle al muro.

La situazione non sembra nel migliorare nel secondo quarto, in cui l’Olanda sigla il 6-1 con van de Kraats dopo appena 22 secondi. L’Italia però reagisce e inanella un parziale di 3-0 grazie alle reti di Marletta, Giustini e Avegno. La formazione Oranje interrompe il momento favorevole della squadra di Silipo con il gol del 4-7 di Rogge ma nel complesso regna l’equilibrio. Il gap tra le due squadre è ancora significativo, tuttavia la reazione che ci si attendeva dal Setterosa è arrivata e lascia ben sperare per la ripresa.

Poche emozioni nel terzo quarto, in cui le difese riescono a neutralizzare i rispettivi attacchi e i due portiere compiono belle parate. Se da un lato l’Italia dimostra più solidità difensiva, dall’altro non si può non sottolineare il solo gol commesso, che ovviamente va bene all’Olanda, sempre sul +3. Al 21′ è capitan Palmieri a dare speranza all’Italia, ma due minuti dopo van de Kraats ristabilisce subito il gap tra le due squadre. Setterosa chiamato ad una mezza impresa nel quarto decisivo per evitare la sconfitta.

Nell’ultimo parziale, infine, l’Olanda ha trovato subito due gol con van de Kraats e van der Sloot e la partita di fatto è terminata anzitempo. Lo stesso ct Silipo ha chiamato un time out per sostituire alcune giocatrici così da preservarle in vista dell’impegno contro il Canada. 10-5 il punteggio finale.