LIVE – Italia-Canada 17-11: pallanuoto femminile, finale 7º posto Mondiali Doha 2024 in DIRETTA

La diretta testuale live della finale per il settimo posto dell’Italia femminile di pallanuoto contro il Canada nei Mondiali di Doha 2024, in corso di svolgimento da venerdì 2 a domenica 18 febbraio. Dopo la sconfitta contro l’Olanda, il Setterosa deve obbligatoriamente battere la selezione canadese per conquistare il pass olimpico per Parigi 2024. Per farlo le ragazze di Carlo Silipo dovranno scendere in vasca come fatto nella gare della fase a gironi, quando vinsero 12-8. L’appuntamento è alle ore 8.00 italiane di venerdì 16 febbraio all’Aspire Dome di Doha. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della finale per il settimo posto tra Italia e Canada di pallanuoto femminile dei Mondiali di Doha 2024 aggiornata minuto per minuto.

ITALIA-CANADA

31′ – Ancora Italia, 17-11 e si vola a Parigi.

29′ – Marletta non sbaglia su rigore, Canada anche in inferiorità numerica. Italia che vede Parigi.

28′ – Timeout Italia per gestire il finale.

26′ – Bakoc per il 14-10.

25′ – Avegno per il +5, 14-9.

FINE TERZO QUARTO

24′ – Meglio le difese in questo finale, 13-9.

21′ – Mimides per il 13-9.

18′ – Giustini per il +5, 13-8.

17′ – Bianconi non sbaglia su rigore, 12-8.

FINE SECONDO QUARTO

16′ – Gol fondamentale di Galardi, 11-8 allo scadere.

13′ – Bakoc trascina il Canada, 10-8.

12′ – Ottimo pallonetto di Paul, 10-7 e Banchelli sorpresa.

12′ – Ancora Avegno, 10-6.

12′ – Bakoc, 9-6.

11′ – Viacava per il 9-5.

10′ – Avegno per l’8-5.

10′ – Browne tiene in vita il Canada, 7-5.

10′ – Marletta per il 7-4 piega la zona M del Canada.

9′ – Bianconi per il 6-4.

FINE PRIMO QUARTO

8′ – Torna a segnare l’Italia, non sbaglia Giustini in uno contro uno, 5-4.

7′ – Ancora Canada, Mimides per il 4-4.

7′ – Lungo linea perfetto di Mckelvey, 4-3.

6′ – Distrazione difensiva delle azzurre, prova a riavvicinarsi il Canada con Bakoc, 4-2.

5′ – Ancora l’Italia, 4-1 firmato Claudia Marletta.

4′ – Giustini dagli otto metri, 3-1 Italia.

2′ – Ancora Bianconi, Italia in vantaggio.

2′ – Risponde l’Italia con Bianconi, 1-1.

1′ – Subito Canada in vantaggio con La Roche, 0-1.

1′ – Si parte, prima contesa vinta dal Canada.

07.55 – Buongiorno amici di Sportface, a breve inizia la finale settimo ottavo posto dei Mondiali di pallanuoto di Doha. Più che per il piazzamento la sfida è l’ultima occasione per Italia e Canada per staccare l’ultimo pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Sarà un vero e proprio spareggio olimpico.