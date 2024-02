NBA: Gallinari va ai Bucks per inseguire un sogno chiamato titolo

Nelle ultime ore è arrivata la notizia, Danilo Gallinari ha scelto i Milwaukee Bucks. Il giocatore italiano si è trasferito alla corte di Giannis Antetokounmpo, dopo essere stato tagliato dai Detroit Pistons. Il Gallo ritrova così Doc Rivers, che lo aveva allenato ai tempi dei Los Angeles Clippers. La scelta del numero 8 di accasarsi con la franchigia del Wisconsin sembra finalizzata a raggiunge l’obbiettivo di portarsi a casa l’anello Nba, che ancora manca nel palmares del fuoriclasse italiano. Con questo nuovo rinforzo, Milwaukee allunga la rotazione del roaster a disposizione di Rivers, e si rafforza aumentando l’esperienza di una squadra che vuole competere fino al termine della stagione per conquistare il titolo.

Gallinari è solo l’ultimo colpo del mercato free agent di questi giorni. Ecco le ultime firme che hanno caratterizzato il mercato buyout: Spencer Dinwiddie è arrivato alla corte del Re Lebron James per aiutare la squadra nella corsa playoff, Kyle Lowry, dopo essere stato tagliato dagli Charlotte Hornets, ha deciso di trasferirsi ai Philadelphia 76ers, per aumentare la qualità nel quintetto a disposizione di coach Nick Nurse, che lo ha già allenato in quel di Toronto, vincendo il titolo. L’altra conteder oltre i Bucks che si rinforza in questo mercato free agent sono i Phoenix Suns di Kevin Durant che danno il benvenuto a Thaddeus Young, che era stato tagliato dai Brooklyn Nets. Infine, OKC ha deciso di puntare invece su Bismack Biyombo, per dare un contributo alla squadra di Gilgeous-Alexander per qualificarsi alla postseason.

La scelta di Gallinari è molto importante e ambiziosa, e giocare insieme a fenomeni del calibro di Antetokounmpo e Damian Lillard non capita certo tutti i giorni. Gli occhi sono puntati sul nostro connazionale per capire come verrà utilizzato e soprattutto fino a dove arriverà questa stagione.